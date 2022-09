Nuovo traguardo per Paolo Cannavaro: l’annuncio dell’ex capitano del Napoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella giornata odierna l’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha pubblicato un post social sul quale annuncia di aver completato il percorso di licenza UEFA Pro, a Coverciano, con il quale potrà intraprendere la carriera da allenatore in tutte le maggiori competizioni europee. Di seguito il messaggio social dell’ex capitano del Napoli: Paolo Cannavaro Licenza UEFA PRO“LICENZA UEFA PRO presa. Si conclude una fantastica esperienza, vissuta intensamente, in compagnia di un gruppo fantastico. Un enorme grazie ai docenti di Coverciano e ad alcuni allenatori del nostro campionato, che nel corso dell’anno ci hanno reso partecipi delle loro avventure.” Nei commenti l’ex Napoli e Sassuolo ha ricevuto i complimenti e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella giornata odierna l’exdelha pubblicato un post social sul quale annuncia di aver completato il percorso di licenza UEFA Pro, a Coverciano, con il quale potrà intraprendere la carriera da allenatore in tutte le maggiori competizioni europee. Di seguito il messaggio socialdelLicenza UEFA PRO“LICENZA UEFA PRO presa. Si conclude una fantastica esperienza, vissuta intensamente, in compagnia di un gruppo fantastico. Un enorme grazie ai docenti di Coverciano e ad alcuni allenatori del nostro campionato, che nel corso dell’anno ci hanno reso partecipi delle loro avventure.” Nei commenti l’exe Sassuolo ha ricevuto i complimenti e ...

