“Non sono un modello, ma so cosa serve alla sanità inglese”. La ministra della Salute UK commenta la foto che imbarazza il governo (Di giovedì 8 settembre 2022) Una foto la ritrae con un sigaro in bocca e un bicchiere di vino in mano. La protagonista dello scatto è Thérèse Coffey, nuova ministra della Salute britannica e donna di spicco del governo Truss: l’immagine risale a una festa di qualche anno fa. I detrattori criticano lo scatto, sostenendo che lo stile di vita della donna sia incompatibile con il ruolo che le è stato assegnato. Secondo gli oppositori, una ministra della Salute deve avere un comportamento sano ed essere un modello per i cittadini. The absolute embodiment of health. What a good call… https://t.co/Gzr8gzZBbT pic.twitter.com/pFQRjletid — James Flanders (@JamesFlanderss) September 6, 2022 Coffey, laureata in chimica a Oxford, è una delle ministre più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Unala ritrae con un sigaro in bocca e un bicchiere di vino in mano. La protagonista dello scatto è Thérèse Coffey, nuovabritannica e donna di spicco delTruss: l’immagine risale a una festa di qualche anno fa. I detrattori criticano lo scatto, sostenendo che lo stile di vitadonna sia incompatibile con il ruolo che le è stato assegnato. Secondo gli oppositori, unadeve avere un comportamento sano ed essere unper i cittadini. The absolute embodiment of health. What a good call… https://t.co/Gzr8gzZBbT pic.twitter.com/pFQRjletid — James Flanders (@JamesFlanderss) September 6, 2022 Coffey, laureata in chimica a Oxford, è una delle ministre più ...

ScuderiaFerrari : La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti ???? E voi? Non vediamo l’ora di… - EnricoLetta : Al #M5S non è bastato far cadere il governo Draghi. Ora 17 miliardi di aiuti che servono subito a famiglie e impres… - GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - BorroniAnna1 : RT @RamellaUgo: 'un affollata solitudine' Anche l'assenza di lei è una cosa che sta con me. E lei mi piace tanto che non so come desiderarl… - Giulio19535863 : RT @RiccardoAndreo8: Non credo di farcela... Ormai sono stremato. Dormire non più di 3 ore a notte perché preso dall' ansia di non riuscire… -