“Non posso andare al GF Vip” Doccia gelata per Alfonso Signorini | anche lei si tira indietro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Brutta notizia per il GF Vip 7 e. Una vip ha praticamente sbattuto la porta in faccia al conduttore televisivo. Quindi, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo questo personaggio ha confermato che non farà parte del cast del reality show di Canale 5. Parole molto nette, che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, infatti non c’è alcuna voglia da parte sua di entrare nella Casa più spiata d’Italia. E chissà come il direttore del settimanale Chi avrà reagito a queste sue frasi. Prima di soffermarci sul GF Vip 7,ha parlato della sua vita personale alcune ore fa: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene. Sulla carta sono single, ma ...