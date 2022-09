Non mangiate questo pesce! Allerta del Ministero della Salute: tutti avvisati (Di giovedì 8 settembre 2022) . La nota fa riferimento ad un alto rischio per i consumatori Come accade quasi quotidianamente l’ente governativo diffonde delle note sui prodotti da evitare per rischi relativi alla propria Salute. Chiunque se lo ritrova a casa può restituirlo all’esercente. Come sempre il Ministero della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) . La nota fa riferimento ad un alto rischio per i consumatori Come accade quasi quotidianamente l’ente governativo diffonde delle note sui prodotti da evitare per rischi relativi alla propria. Chiunque se lo ritrova a casa può restituirlo all’esercente. Come sempre ilL'articolo proviene da Inews24.it.

tralepagine : RT @ProItalia_org: Non lavatevi, mangiate di meno e abituatevi al freddo in casa. Che sennò torna il medioevo. Non mettete in dubbio l'aut… - SoniaLaVera : RT @ProItalia_org: Non lavatevi, mangiate di meno e abituatevi al freddo in casa. Che sennò torna il medioevo. Non mettete in dubbio l'aut… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Sputare i semi dell'#anguria è una delle piccole grandi gioie della vita ?? Eppure non è sempre andata così: mangiamo angurie… - MusarraVittorio : @EnricoLetta Letta capisco che non ha argomenti validi, dire cavolate sul pericolo di dittatura se vince la destra.… - Billlie_italia : @Billlieofficial [????] [#??] Bellie've ~! Ciao>< In questi giorni la temperatura é cambiata, fate attenzione a non p… -