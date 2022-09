“Non farò il passaporto italiano ai miei figli”: le ragioni di Tiziano Ferro (Di giovedì 8 settembre 2022) Tiziano Ferro ha deciso di non fare il passaporto italiano ai suoi figli, almeno per il momento. Quello del cantante di Latina, che da anni vive a Los Angeles, è un gesto d’amore nei confrinti del marito, Victor Allen, il quale non potrebbe risultare sul documento. Inoltre, Margherita e Andres “avrebbero solo svantaggi“, come ha dichiarato nell’intervista a Rolling Stones. Vi raccomandiamo... Tiziano Ferro, "Sono diventato papà: vi presento Margherita e Andres" Il cantante e suo marito Victor Allen hanno annunciato l'arrivo dei piccoli, di 9 e 4 mesi, con un post su Instagram: "L'esperienza da genitori rap... Al giornale ha spiegato i problemi burocratici e ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022)ha deciso di non fare ilai suoi, almeno per il momento. Quello del cantante di Latina, che da anni vive a Los Angeles, è un gesto d’amore nei confrinti del marito, Victor Allen, il quale non potrebbe risultare sul documento. Inoltre, Margherita e Andres “avrebbero solo svantaggi“, come ha dichiarato nell’intervista a Rolling Stones. Vi raccomandiamo..., "Sono diventato papà: vi presento Margherita e Andres" Il cantante e suo marito Victor Allen hanno annunciato l'arrivo dei piccoli, di 9 e 4 mesi, con un post su Instagram: "L'esperienza da genitori rap... Al giornale ha spiegato i problemi burocratici e ...

fanpage : 'Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che… - Corriere : Tiziano Ferro: «Non farò il passaporto ai miei figli perché esclude mio marito» - CarloCalenda : Mi sono riproposto di fare #politica come in teoria gli italiani la hanno sempre chiesta: sensata, bipartisan, rett… - EmanueleMaroso : @FBiasin Peccato non si sia divertito. Lo farò Mercoledì!!! - victimofmyfeels : Comunque ora anche con l’operazione london bridge quando i miei nipoti mi chiederanno di raccontare la mia gioventù… -