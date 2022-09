“Non capisco questo esonero”, Mihajlovic rompe il silenzio dopo l’addio alla panchina del Bologna (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è mai stato un personaggio da “zero a zero”. Ha sempre parlato liberamente, mostrando a tutti le sue idee e i suoi ideali in qualunque ambito della sua vita. A livello sportivo, politico e meramente personale (compresa la sua lotta contro la malattia). A Bologna ha trovato quell’isola felice che gli ha permesse di procedere tra il campo di allenamento e tutto l’iter di cure a cui è stato sottoposto in questi anni per cercare di sconfiggere la leucemia. Fino a lunedì pomeriggio, quando il club rossoblu ha deciso di esonerarlo per via dei risultati deludenti di inizio stagione (3 punti figli di 3 pareggi e 2 sconfitte). E oggi Sinisa Mihajlovic ha rotto il silenzio con una lettera inviata e pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. Mihajlovic spiega di non aver capito perché sia stato esonerato dal ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è mai stato un personaggio da “zero a zero”. Ha sempre parlato liberamente, mostrando a tutti le sue idee e i suoi ideali in qualunque ambito della sua vita. A livello sportivo, politico e meramente personale (compresa la sua lotta contro la malattia). Aha trovato quell’isola felice che gli ha permesse di procedere tra il campo di allenamento e tutto l’iter di cure a cui è stato sottoposto in questi anni per cercare di sconfiggere la leucemia. Fino a lunedì pomeriggio, quando il club rossoblu ha deciso di esonerarlo per via dei risultati deludenti di inizio stagione (3 punti figli di 3 pareggi e 2 sconfitte). E oggi Sinisaha rotto ilcon una lettera inviata e pubblicata dGazzetta dello Sport.spiega di non aver capito perché sia stato esonerato dal ...

