Nizza - Colonia | scontri ultrà | un ferito grave | rinviato l' inizio della gara

DiMarzio : #UECL | Posticipata la gara tra @ogcnice e @fckoeln: scontri tra i tifosi - RadioNizza : @cestrosi @Nice_Matin Aggiornamento. La partita tra Nizza e Colonia si gioca: il Prefetto delle Alpes-Maritimes ha… - onlyoneway__cap : @C_R_7_3 il bianco è del colonia o del nizza? - LazioNews_24 : Attimi di paura in #NizzaColonia - LeBombeDiVlad : ??#ConferenceLeague, scontri tra tifosi di #Nizza e #Colonia prima dell'inizio ?? Inizio della gara rinviato Il vi… -

Fischio d'inizio rinviato di circa un'ora a, per la partita di Conference League contro il. Colpa degli incidenti scoppiati già nel primo pomeriggio, quando il centro della città francese è stato invaso dai tifosi tedeschi. ...L'inizio della partita di Conference League tra, previsto alle 18.45, è stato rinviato per scontri tra le tifoserie dentro e fuori lo stadio Allianz Riviera. Il culmine si è raggiunto poco prima del fischio d'inizio, quando alcune ...Violenti scontri tra i tifosi di Nizza e Colonia, con le due squadre impegnate nella prima giornata della fase a gironi della Conference League. Giornata molto agitata nella città francese ...Nizza-Colonia, sfida valida per la prima giornata di Conference League, è stata momentaneamente posticipata per degli scontri sugli spalti fra le due tifoserie. Un tifoso tedesco è in condizioni gravi ...