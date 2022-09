Nitrolchimica, giorno prima rogo esercitazione antincendio (Di giovedì 8 settembre 2022) Il giorno prima dell'incendio che ha devastato la Nitrolchimica di San Giuliano Milanese, il personale aveva effettuato una esercitazione antincendio con una azienda specializzata per quel tipo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildell'incendio che ha devastato ladi San Giuliano Milanese, il personale aveva effettuato unacon una azienda specializzata per quel tipo di ...

Giorno_Milano : San Giuliano, incendio Nitrolchimica: ancora focolai, vigili del fuoco in azione - charlie0960mz : RT @La7tv: #tagada Le ultime notizie sull'#incendio alla Nitrolchimica a San Giuliano Milanese con l'inviata de Il Giorno Alessandra Zanard… - La7tv : #tagada Le ultime notizie sull'#incendio alla Nitrolchimica a San Giuliano Milanese con l'inviata de Il Giorno Ales… - Gagacali1 : il giorno che decidi di uscire con il tipo esplode una fabbrica nitrolchimica nel tuo fear place e quindi non so pu… -