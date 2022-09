Nina Soldano | spunta la rarissima foto in costume | nessuno immaginava fosse così

(Marina) , invece, è volata nella Repubblica Domenicana con il marito Teo Bordagni per ricaricarsi. Le anticipazioni delle prossime puntate della storica soap di Rai3 rivelano che Viola ...Sommersa dai messaggi dei suoi fan,ha deciso di fare chiarezza con un post su Instagram: 'Vorrei chiarire un paio di cose. L'uscita di Marina non e stata una mia scelta. Se Marina ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, qualcuno che ce l'ha a morte con Ferri e Marina proverà a far loro del male ...Un Posto al Sole torna stasera dopo la pausa estiva e cambia orario. Le puntate andranno infatti in onda dal 29 agosto alle ore 20.50 sempre su RaiTre e non più alle 20.45. "Ehi! Ragazzi ci siamo ,tor ...