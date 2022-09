NextAppennino: Sviluppumbria, dopo Norcia, apre un nuovo Sportello a Spoleto (Di giovedì 8 settembre 2022) dopo l’apertura dello Sportello territoriale a Norcia accessibile, presso gli spazi DigiPASS (in via Solferino), l’Agenzia regionale inaugura un nuovo Sportello a Spoleto con sede presso lo Sportello del Cittadino in Via dei Filosofi, 89. In stretta collaborazione con le due amministrazioni comunali di Norcia e Spoleto, Sviluppumbria si radica sul territorio regionale per garantire servizi sempre più capillari alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia. Lo Sportello spoletino, gestito da Sviluppumbria con personale dedicato e appositamente formato ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 settembre 2022)l’apertura delloterritoriale aaccessibile, presso gli spazi DigiPASS (in via Solferino), l’Agenzia regionale inaugura uncon sede presso lodel Cittadino in Via dei Filosofi, 89. In stretta collaborazione con le due amministrazioni comunali disi radica sul territorio regionale per garantire servizi sempre più capillari alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia. Lospoletino, gestito dacon personale dedicato e appositamente formato ...

TerniLife : NextAppennino: Sviluppumbria e Invitalia insieme per il rilancio economico e sociale delle aree del cratere della R… - VivereSpoleto : NextAppennino: Sviluppumbria e Invitalia insieme per il rilancio economico e sociale delle aree del cratere… - VivereTerni : NextAppennino: Sviluppumbria e Invitalia insieme per il rilancio economico e sociale delle aree del cratere… - viverefoligno : NextAppennino: Sviluppumbria e Invitalia insieme per il rilancio economico e sociale delle aree del cratere… - PostUmbria : #Perugia, - Sviluppumbria, Agenzia per lo Sviluppo Economico della Regione Umbria, ha firmato ieri, primo settembre… -