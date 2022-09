Nel trailer di My Policeman le cose si fanno hot e, purtroppo, pesanti per Harry Styles (Di giovedì 8 settembre 2022) Ora che il clamore per il film Don't worry darling si è (più o meno) spento, ci aspetta la prossima avventura di Harry Styles sul grande schermo. In My Policeman, una storia d'amore gay tra un poliziotto britannico e un curatore di museo negli anni '50, Harry interpreta il poliziotto protagonista, coinvolto in un triangolo amoroso con la moglie, interpretata da Emma Corrin. A giudicare dal trailer rilasciato da poco, il dramma d'epoca sembra un po' più cupo del colorato Don't worry darling, ma non meno drammatico. E con la prima del London Film Festival che si terrà tra appena un mese, contiamo i giorni che mancano per vedere Styles e i suoi colleghi all'opera. Di cosa parla My Policeman Tratto dal romanzo di Bethan Roberts del 2012, My Policeman ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Ora che il clamore per il film Don't worry darling si è (più o meno) spento, ci aspetta la prossima avventura disul grande schermo. In My, una storia d'amore gay tra un poliziotto britannico e un curatore di museo negli anni '50,interpreta il poliziotto protagonista, coinvolto in un triangolo amoroso con la moglie, interpretata da Emma Corrin. A giudicare dalrilasciato da poco, il dramma d'epoca sembra un po' più cupo del colorato Don't worry darling, ma non meno drammatico. E con la prima del London Film Festival che si terrà tra appena un mese, contiamo i giorni che mancano per vederee i suoi colleghi all'opera. Di cosa parla MyTratto dal romanzo di Bethan Roberts del 2012, My...

stefia_brown : RT @advorelou: My Policeman insegna che quando un film ha una trama, nel trailer, non c’è bisogno di inserire due persone che scopano. - chiara_libiano : RT @advorelou: My Policeman insegna che quando un film ha una trama, nel trailer, non c’è bisogno di inserire due persone che scopano. - timidosole : @Francy_19_ Nel frattempo sicuro uscirà almeno un altro trailer?? - unsaidemily12 : RT @smjlesuarez: ma cristallina si rende conto che quello che dice non coincide con quello che si è visto nel trailer - smjlesuarez : ma cristallina si rende conto che quello che dice non coincide con quello che si è visto nel trailer -