Necrologio | la regina Elisabetta II – Tutto il regno FOTO

Il lungodellaII fu segnato dal suo forte senso del dovere e dalla sua determinazione a dedicare la sua vita al suo trono e al suo popolo. Divenne per molti l'unico punto costante in un mondo in rapido cambiamento con il declino dell'influenza britannica, la società cambiata in modo irriconoscibile e