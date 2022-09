**'Ndrangheta: Franco Terlizzi dal carcere, 'pronto a lottare per la verità'** (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos) - "La mia famiglia deve stare tranquilla, sono pronto a lottare per la verità". Franco Terlizzi, ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi fermato nell'inchiesta della Dda milanese che lo vedrebbe come prestanome di Davide Flachi - figlio di Pepé, il boss della Comasina morto a gennaio - sfodera l'aria combattiva nell'incontro in carcere a Monza. Parole affidate all'avvocato Antonino Crea, che lo difende insieme al legale Marcello Pelillo, che arrivano alla vigilia dell'interrogatorio che si terrà domattina, il "primo round" di una battaglia che si preannuncia lunga. "E' molto provato dal punto di vista fisico e psicologico, l'impatto con il carcere è sempre difficile, ma è combattivo, ha sfoderato la sua indole da ex pugile ed è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos) - "La mia famiglia deve stare tranquilla, sonoper la"., ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei famosi fermato nell'inchiesta della Dda milanese che lo vedrebbe come prestanome di Davide Flachi - figlio di Pepé, il boss della Comasina morto a gennaio - sfodera l'aria combattiva nell'incontro ina Monza. Parole affidate all'avvocato Antonino Crea, che lo difende insieme al legale Marcello Pelillo, che arrivano alla vigilia dell'interrogatorio che si terrà domattina, il "primo round" di una battaglia che si preannuncia lunga. "E' molto provato dal punto di vista fisico e psicologico, l'impatto con ilè sempre difficile, ma è combattivo, ha sfoderato la sua indole da ex pugile ed è ...

