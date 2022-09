NASCAR | verso un clamoroso ritorno a North Wilkesboro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 settembre 2022) LaCup Series potrebbe tornare a correre sul leggendarioSpeedway, già l’anno prossimo. Diverse fonti parlano infatti di un accordo per disputare la prossima All-Star Race sull’iconico short track da 0.6 miglia, dove la classe maggiore delle stock car non corre dall’ormai lontano 1996. La Speedway Motorsports, proprietaria del circuito, ha riaperto quest’anno l’impianto ospitando varie gare regionali. Un annuncio è atteso per oggi: ilCarolina Museum of History ha organizzato una conferenza stampa, con i rappresentanti della Speedway Motorsports ed il governatore dello stato, Roy Cooper.: ilal futuro è vicino Latorna a correre a...