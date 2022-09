Napoli, Simeone: «Giocare e segnare in Champions il mio sogno, che emozione» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’attaccante del Napoli Simeone ha parlato delle emozioni vissute dopo il primo gol in Champions League contro il Liverpool Giovanni Simeone ha segnato il suo primo gol in Champions League al primo pallone toccato in Napoli-Liverpool. Ai microfoni di Prime Video ha raccontato tutte le emozioni vissute in quel momento. GOL – «Era il mio sogno Giocare e segnare in Champions sin da piccolo, ho fatto un tatuaggio dodici anni fa e avevo questo sogno. L’ho baciato, è stato emozionante. L’ho sempre sognato questo momento. Ho lottato tanto per essere qua, ed eccomi qua». BACIO AL TATUAGGIO – «Ho sempre voluto un’occasione da quando ero piccolo e stasera l’ho avuta. Adesso bisogna solo pensare alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’attaccante delha parlato delle emozioni vissute dopo il primo gol inLeague contro il Liverpool Giovanniha segnato il suo primo gol inLeague al primo pallone toccato in-Liverpool. Ai microfoni di Prime Video ha raccontato tutte le emozioni vissute in quel momento. GOL – «Era il mioinsin da piccolo, ho fatto un tatuaggio dodici anni fa e avevo questo. L’ho baciato, è stato emozionante. L’ho sempre sognato questo momento. Ho lottato tanto per essere qua, ed eccomi qua». BACIO AL TATUAGGIO – «Ho sempre voluto un’occasione da quando ero piccolo e stasera l’ho avuta. Adesso bisogna solo pensare alla ...

