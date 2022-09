Napoli-Ronaldo, cosa c’era di vero (Di giovedì 8 settembre 2022) Tanti rumors in estate sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli, ma in realtà non c’è mai stato nulla di concreto.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Tanti rumors in estate sul possibile arrivo di Cristiano, ma in realtà non c’è mai stato nulla di concreto....

sportli26181512 : Napoli-Ronaldo, cosa c’era di vero: Tanti rumors in estate sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli, ma i… - ScorpioTorino : @IlTorinista Si ma noi abbiamo un presidente che spende e non investe…vedi Ronaldo e Filadelfia ed in più noi abbia… - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Napoli, #Giuntoli: 'Ecco perché #MarioRui non gioca. Mai trattato #Ronaldo, rispondo così su #Navas' - angolopart1926 : Le nostre pagelle?? #Napoli #Liverpool 4-1 Non c'è molto da dire, solo che siamo enormi. Il #Liverpool quando viene… - NapoliAddict : Ronaldo in Serie A, è tutto vero: la conferma in diretta spiazza tutti #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Se… -