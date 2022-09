Napoli-Liverpool, social in delirio: le tasche di Kim VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) Da "Vedi Napoli e poi muori" alle tasche di Kim: social in delirio per la grande vittoria della squadra di Spalletti contro il Liverpool... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Da "Vedie poi muori" alledi Kim:inper la grande vittoria della squadra di Spalletti contro il...

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - kekko_molise87 : @1926Azzurro @Merca_Aison @ABBI45023611 @Campanelli11 Ascolta , hai ragione tu . Il Napoli ha chiuso il Liverpool n… - sportli26181512 : Napoli, #Osimhen: '#Infortunio non grave, torno presto': L'attaccante degli azzurri si è infortunato durante la par… -