Napoli - Liverpool, la stampa inglese contro Klopp: 'Notte da incubo' (Di giovedì 8 settembre 2022) Napoli - Per la stampa britannica il Liverpool ha vissuto a Napoli una vera e propria Notte da incubo. Il 4 - 1 inflitto dagli uomini di Spalletti, è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022)- Per labritannica ilha vissuto auna vera e propriada. Il 4 - 1 inflitto dagli uomini di Spalletti, è stato oggetto di pesanti critiche da parte dei ...

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - SkyTG24 : Calcio, scontri tra tifosi dopo Napoli-Liverpool: cinque identificati - RepSscNapoli : La metamorfosi del Napoli, in un mese dalla contestazione alla notte magica contro il Liverpool -