Napoli - Liverpool, arrestati due tifosi inglesi ubriachi (Di giovedì 8 settembre 2022) Erano in evidente stato di alterazione alcolica i due tifosi inglesi che ieri sera, poco prima dell'inizio dell'incontro di Champions League tra Napoli e Liverpool , si sono presentati ai varchi del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) Erano in evidente stato di alterazione alcolica i dueche ieri sera, poco prima dell'inizio dell'incontro di Champions League tra, si sono presentati ai varchi del ...

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - SpencerCM_ : RT @Ryanair_IT: Quando vieni a Napoli piangi due volte: quando arrivi e quando sei del Liverpool - the_hermit92 : @rabiotmachia Scusa scusa scusa, mi stai dicendo che non ha potuto vedere in diretta il Napoli che le suona al Liverpool? -