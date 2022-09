Napoli-Liverpool, arrestati due tifosi inglesi: il motivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante la prima uscita stagionale della stagione nella massima competizione continentale, il Napoli di Luciano Spalletti ha affrontato e brillantemente sconfitto il Liverpool vice-campione d’Europa in carica di Jurgen Klopp per 4-1. Nonostante le numerose pattuglie dispiegate dalla Questura di Napoli su tutto il suolo cittadino, prima e dopo l’inizio del match, i supporters inglesi hanno creato scompiglio sia nei pressi dello stadio che nelle zone più frequentate della città. Napoli Liverpool tifosiPoco prima dell’inizio del match, si sono presentati ai gate della Curva A, riservata ai tifosi partenopei, due tifosi inglesi in evidente stato confusionario, probabilmente dovuto ad un eccesso di alcool, i quali ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Durante la prima uscita stagionale della stagione nella massima competizione continentale, ildi Luciano Spalletti ha affrontato e brillantemente sconfitto ilvice-campione d’Europa in carica di Jurgen Klopp per 4-1. Nonostante le numerose pattuglie dispiegate dalla Questura disu tutto il suolo cittadino, prima e dopo l’inizio del match, i supportershanno creato scompiglio sia nei pressi dello stadio che nelle zone più frequentate della città.Poco prima dell’inizio del match, si sono presentati ai gate della Curva A, riservata aipartenopei, duein evidente stato confusionario, probabilmente dovuto ad un eccesso di alcool, i quali ...

