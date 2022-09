Napoli-Liverpool 4-1 | Spalletti | “Rrahmani e Kim | che partita” | VIDEO

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - PrimeVideoIT : 3-0 per il Napoli. Lo riscrivo, perché magari mi convinco e vi convinco: 3-0 per il Napoli. Anche con un rigore sba… - CB_Ignoranza : I giocatori del Liverpool hanno preso così tanto alla lettera il comunicato sull’evitare di visitare Napoli che non… - VesuvioLive : Napoli-Liverpool, l’impresa dei 55mila del Maradona: è l’ora della pace tra tifosi e società - SiamoPartenopei : Spalletti a cena con Seedorf, Ambrosini e Piccinini dopo Napoli-Liverpool | FOTO -

E poi c'è la controparte, sì perché, se ilha fatto una grande partita, lo stesso non si può dire del, dove praticamente si è salvato solo Luis Diaz. E c'è già chi non tarda a ...Andrew Robertson, terzino del, ha commentato ai microfoni di BT Sport la pesante sconfitta di ieri sera contro il. Questo il suo commento: ' Eravamo troppo aperti. Non puoi venire in un posto del genere e non ...Il “Corriere dello Sport” si è soffermato molto sull’arbitro De Cerro, che ha diretto la gara di ieri tra Napoli e Liverpool. Il quotidiano è stato molto critico, evidenziando gli errori (gravi) ...Silver Mele, volto di Canale 8, commenta così sui propri profili social la vittoria del Napoli sul Liverpool: "Di livello assoluto. Come poche altre volte nella storia del club. Manifesto perfetto per ...