Napoli-Liverpool 4-1, pagelle / Viva Giuntoli e il Napoli che se ne sono fregati del becerume di Dimaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Le pagelle di Napoli-Liverpool 4-1 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La mirabolante notte che celebra la mattanza dei ciroromei-papponisti, Ilaria, è anche la notte di struggenti sliding doors: martedì sera Keylor Navas era in panca a Parigi e ieri sera in porta al DAM si è accomodato ancora il giovane Meret, completando la sua rinascita a mo' di araba fenice. E che fenice. Una parata è decisiva, su quella maligna cabeza di Luis Diaz, all'ora di gioco. Prima e dopo è stato un susseguirsi di respinte e tiri bloccati senza timori e di un'intensa attività in fase d'impostazione. Viva Meret – 8 Costruisce dal basso senza timore, aspettando addirittura che gli attaccanti del Liverpool gli si facciano sotto per poi prendere il pallone con le mani, senza fretta, quasi a ...

