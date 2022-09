Napoli, il messaggio di gioia di Insigne: 'Avanti così!' (Di giovedì 8 settembre 2022) Una serata storica, una notte magica, un 4 - 1 - quello contro il Liverpool in Champions League - che rimarrà bene impresso nella memoria di tutti i tifosi del Napoli grazie alla doppietta di Piotr ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 settembre 2022) Una serata storica, una notte magica, un 4 - 1 - quello contro il Liverpool in Champions League - che rimarrà bene impresso nella memoria di tutti i tifosi delgrazie alla doppietta di Piotr ...

Napoli, il messaggio di gioia di Insigne: 'Avanti così!' Una serata storica, una notte magica, un 4 - 1 - quello contro il Liverpool in Champions League - che rimarrà bene impresso nella memoria di tutti i tifosi del Napoli grazie alla doppietta di Piotr Zielinski , agli acuti di Andre - Franck Zambo Anguissa e Giovanni Simeone , insieme agli incredibili numeri di classe di Khvicha Kvaratskhelia ... Di Lorenzo: 'Una notte magica, una notte da Napoli' Questo il suo messaggio: ' Che serata! Una notte magica, una notte da Napoli ' Comments comments Napoli, salti di gioia per Spalletti: annuncio improvviso Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Liverpool, ha ricevuto una bella notizia: il tecnico Spalletti può sorridere. Napoli, tributo social alla difesa: "Great Wall" Non solo i goleador di serata contro il Liverpool, ispirati da un monumentale Kvaratskhelia, il club azzurro ha voluto sottolineare i giusti meriti dei vari Kim, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera e Mario ... Una serata storica, una notte magica, un 4 - 1 - quello contro il Liverpool in Champions League - che rimarrà bene impresso nella memoria di tutti i tifosi delgrazie alla doppietta di Piotr Zielinski , agli acuti di Andre - Franck Zambo Anguissa e Giovanni Simeone , insieme agli incredibili numeri di classe di Khvicha Kvaratskhelia ...Questo il suo: ' Che serata! Una notte magica, una notte da' Comments commentsIl Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Liverpool, ha ricevuto una bella notizia: il tecnico Spalletti può sorridere.Non solo i goleador di serata contro il Liverpool, ispirati da un monumentale Kvaratskhelia, il club azzurro ha voluto sottolineare i giusti meriti dei vari Kim, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera e Mario ...