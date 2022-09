Napoli, assalto al concorsone; la carica dei 120mila: «Ressa sulle iscrizioni» (Di giovedì 8 settembre 2022) A mezzanotte si chiude il concorsone del Comune, oltre 120mila le domande già inserite nel sistema, più di un decimo della popolazione napoletana ha partecipato, segnale della grande... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 settembre 2022) A mezzanotte si chiude ildel Comune, oltrele domande già inserite nel sistema, più di un decimo della popolazione napoletana ha partecipato, segnale della grande...

_callmedavide_ : ????ULTIM’ORA:???? SI COMUNICA CHE C’È STATO UN DOMINIO A NAPOLI, SI TRATTA DI UN ASSALTO PARTENOPEO CONTRO IL LIVERP… - Peppe91176 : Comincia bene l'avventura degli azzurri in Champions League. Un Napoli che si lancia all’assalto su qualunque fro… - _whosgamora : Ma sta giocando il Napoli o stanno facendo un assalto ai signori del piano di sopra? No perché ora se ne cade il so… - tharnak : @SalvioEspo @LFC Ma se pure amici e parenti, se vado a Napoli, consigliano di stare attento agli scippatori. Come s… - ItaloBalbo11 : @SeanFonnery @BeppeSala Sean a Napoli è ancora peggio....assalto della camorra a palazzi di proprietà comunale,spar… -