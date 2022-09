Nantes-Olympiaco | le formazioni ufficiali | Ganago contro Pep Biel e Lafont

Nantes-Olympiacos è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League: formazioni, dove vederla in tv e in streaming ...Nantes ed Olympiacos si sfideranno Giovedì 8 Settembre 2022 alle ore 21:00, in un match valido per la 1ª giornata del Gruppo E di Europa League. Qui analizzeremo le migliori quote, i nostri consigli s ...