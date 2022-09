My Policeman: Harry Styles nel trailer del film Prime Video (Di giovedì 8 settembre 2022) Harry Styles al centro del trailer di My Policeman, dramma gender che sarà disponibile su Prime Video dal 4 novembre 2022. Prime Video ha diffuso il trailer di My Policeman, nuovo film con Harry Styles ed Emma Corrin che verrà presentato in anteprima a Toronto l'11 settembre per poi approdare in streaming il 4 novembre. Nel Video condiviso da Prime Video vengono introdotti brevemente i personaggi, svelandone i legami, i dilemmi e i possibili problemi che dovranno affrontare nel corso degli anni. Diretto da Michael Grandage, My Policeman è tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts e la sceneggiatura è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022)al centro deldi My, dramma gender che sarà disponibile sudal 4 novembre 2022.ha diffuso ildi My, nuovoconed Emma Corrin che verrà presentato in anteprima a Toronto l'11 settembre per poi approdare in streaming il 4 novembre. Nelcondiviso davengono introdotti brevemente i personaggi, svelandone i legami, i dilemmi e i possibili problemi che dovranno affrontare nel corso degli anni. Diretto da Michael Grandage, Myè tratto dal romanzo scritto da Bethan Roberts e la sceneggiatura è ...

