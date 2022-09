MotoGP | rinnovo di contratto per Marco Bezzecchi | il pilota italiano con il Mooney VR46 fino al 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Consistente e un podio nell’Università del Motociclismo, ad Assen (Paesi Bassi). Il 2022 è stato un anno confortante da rookie perinche, in sella alla Ducati GP21 del team, ha messo in mostra doti di guida non comuni, nonostante la poca esperienza nella classe regina. Per questo, non sorprende più di tanto ildidelromagnoloalcon la squadra gestita dal gruppo imprenditoriale di Valentino Rossi., centauro cresciuto nell’Academy del “Dottore”, vuol dare continuità alla propria crescita e la squadra in cui è ora è ideale, considerando il mezzo tecnico a propria disposizione. “Sono molto contento di poter confermare e ...