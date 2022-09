Moto Guzzi, è tempo di festa. Grande kermesse per i 100 anni a Mandello del Lario (Di giovedì 8 settembre 2022) Il centenario, l’eredità storica in mostra, il nuovo modello in anteprima e test ride gratuiti: così Moto Guzzi si prepara a celebrare, con clienti e appassionati, i cento anni dalla sua fondazione a Mandello del Lario, lì dove tutto è iniziato e dove continua a fare storia. Da oggi fino a domenica 11 settembre, nel piccolo comune che si affaccia sul lago di Como, sono in programma le Giornate Mondiali Moto Guzzi, con cui il marchio dell’aquila recupererà la mancata (causa Covid) edizione 2021, quella con cui si sarebbe dovuto festeggiare proprio il centenario della casa nata nel 1921. Nel corso delle Giornate Mondiali Moto Guzzi è possibile non solo richiedere test ride gratuiti sui modelli presenti, ma anche visitare liberamente lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Il centenario, l’eredità storica in mostra, il nuovo modello in anteprima e test ride gratuiti: cosìsi prepara a celebrare, con clienti e appassionati, i centodalla sua fondazione adel, lì dove tutto è iniziato e dove continua a fare storia. Da oggi fino a domenica 11 settembre, nel piccolo comune che si affaccia sul lago di Como, sono in programma le Giornate Mondiali, con cui il marchio dell’aquila recupererà la mancata (causa Covid) edizione 2021, quella con cui si sarebbe dovuto festeggiare proprio il centenario della casa nata nel 1921. Nel corso delle Giornate Mondialiè possibile non solo richiedere test ride gratuiti sui modelli presenti, ma anche visitare liberamente lo ...

