Morte Elisabetta, lutto in Uk: domani si decide sulla Premier League (Di giovedì 8 settembre 2022) La Premier League può fermarsi in questi dieci giorni di lutto nel Regno Unito dopo la Morte della Regina Elisabetta II. Come riferisce Sky Sport, non sono attesi per stasera comunicati sul prossimo turno del campionato inglese. Secondo l’emittente, nella mattinata di domani avrà luogo un vertice che coinvolgerà la Football Association e i vertici dello sport inglese. La linea da seguire sarà adottata di concerto col dipartimento per lo sport e cultura. Per ora è arrivato solo un messaggio di cordoglio della Lega che si dichiara “profondamente rattristata nell’apprendere della Morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale e a tutti in tutto il mondo in lutto per la ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) Lapuò fermarsi in questi dieci giorni dinel Regno Unito dopo ladella ReginaII. Come riferisce Sky Sport, non sono attesi per stasera comunicati sul prossimo turno del campionato inglese. Secondo l’emittente, nella mattinata diavrà luogo un vertice che coinvolgerà la Football Association e i vertici dello sport inglese. La linea da seguire sarà adottata di concerto col dipartimento per lo sport e cultura. Per ora è arrivato solo un messaggio di cordoglio della Lega che si dichiara “profondamente rattristata nell’apprendere delladi Sua Maestà la ReginaII. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia reale e a tutti in tutto il mondo inper la ...

