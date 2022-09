Morte Elisabetta, le condoglianze di Putin a Carlo: “Perdita irreparabile” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir Putin rende omaggio alla regina Elisabetta, morta oggi a 96 anni, definendo “irreparabile” la sua Perdita. In un messaggio di condoglianze inviate al figlio, il nuovo re Carlo III, il presidente russo scrive: “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito. Per molti decenni, Elisabetta II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell’autorità sulla scena mondiale”. Putin ha quindi augurato a Carlo III “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e irreparabile Perdita”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimirrende omaggio alla regina, morta oggi a 96 anni, definendo “” la sua. In un messaggio diinviate al figlio, il nuovo reIII, il presidente russo scrive: “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito. Per molti decenni,II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell’autorità sulla scena mondiale”.ha quindi augurato aIII “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e”. L'articolo proviene da Italia Sera.

