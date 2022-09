Morta la Regina Elisabetta | le reazioni del mondo dello sport

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - repubblica : ???? La Regina Elisabetta è morta: l'annuncio di Buckingham Palace - itsperiwinkle1 : RT @escapatuamor: la regina è morta scuole chiuse a napoli - KirschteinNico : RAGA MA LA REGINA È MORTA IO MI STO SPISCIANDO PER I MEME MA QUANTO CAZZO SIETE VELOCI -

La sovrana più longeva della Gran Bretagna, laElisabetta II, èall'età di 96 anni, ha detto a Buckingham Palace giovedì"Lapacificamente a Balmoral questo pomeriggio", ...LaElisabetta èoggi all'età di 96 anni, ad annunciarlo la Famiglia Reale con un tweet. Ecco le reazioni del mondo dello sport alla ...Il London Bridge è caduto. Devono essere state queste le parole risuonate tra Balmoral, in Scozia, e Londra, per annunciare la morte della Regina Elisabetta II. Un piano preciso, noto come “operazione ...La sovrana è deceduta nella sua residenza di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni, 70 dei quali trascorsi sul trono ...