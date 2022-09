Mondiali di Volley, Anzani: “L’Italia vuole fare qualcosa di grande” (Di giovedì 8 settembre 2022) La battaglia contro la Francia ha tolto, ma dato anche tanto energie all’ItalVolley che continua a sognare in grande. Il Mondiale di Volley azzurro continua e quello di oggi è stato un dolce risveglio dopo la bellissima prestazione contro i “bleus” che ha regalato un posto in semifinale alla nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni, dunque, sabato affronteranno la Slovenia nel penultimo atto di questa rassegna iridata fin qui davvero coinvolgente; il giovane gruppo italiano, infatti, sta scrivendo nuove pagine della già gloriosa storia della pallavolo tricolore ed è intenzionato a lottare per inseguire un sogno. Italia e Slovenia sono a Katowice in attesa di conoscere quali saranno le altre due semifinaliste, verdetti che saranno emessi dalle sfide tra Brasile-Argentina e Polonia-Stati Uniti in programma a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) La battaglia contro la Francia ha tolto, ma dato anche tanto energie all’Italche continua a sognare in. Il Mondiale diazzurro continua e quello di oggi è stato un dolce risveglio dopo la bellissima prestazione contro i “bleus” che ha regalato un posto in semifinale alla nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi. Giannelli e compagni, dunque, sabato affronteranno la Slovenia nel penultimo atto di questa rassegna iridata fin qui davvero coinvolgente; il giovane gruppo italiano, infatti, sta scrivendo nuove pagine della già gloriosa storia della pallavolo tricolore ed è intenzionato a lottare per inseguire un sogno. Italia e Slovenia sono a Katowice in attesa di conoscere quali saranno le altre due semifinaliste, verdetti che saranno emessi dalle sfide tra Brasile-Argentina e Polonia-Stati Uniti in programma a ...

