Monarchia nel lutto: addio alla Regina Elisabetta Tutto il mondo piange la sovrana dei record (Di giovedì 8 settembre 2022) E' morta a 96 anni la Regina in carica dal 1952, che ha visto passare 15 primi ministri, fino alla recentissima nomina di Liz Truss

hiverhrry : “non ci sarà più una regina per le prossime tre generazioni” gianfranca siamo nel 2022 chi cazzo se la incula più la monarchia - stefo1975 : @unfuturodiverso Solo nel caso in cui decidano finalmente di tornare alla monarchia assoluta - riccardotani4 : @marcocongiu È la base della monarchia. Il potere nelle mani del minor numero di persone. Anche nel tempo. Si studia alle medie. - TurcoMare : @LeilaBelMoh Se ci mettiamo in mezzo il commonwealth, è proprio anacronistico nel 2022 che esista una monarchia. Ri… - Iostintheair : @haotobio io voglio abolire la monarchia proprio e smettere di pagare tasse per dare da mangiare a tutti questi par… -