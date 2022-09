Milik sorprende tutti: il motivo nascosto del suo essere titolare contro il PSG (Di giovedì 8 settembre 2022) Arkadiusz Milik sta cercando sempre di più di ottenere un ruolo importante dentro la Juve e già contro il PSG la cosa è diventata evidente. La Juventus di questo inizio di stagione deve ancora trovare la quadra, dato che in questa prima parte di campionato c’è davvero grandissima confusione per quanto riguarda lo schema tattico, per questo motivo ha sorpreso davvero tantissimo vedere titolare Milik contro il Paris Saint Germain. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che i tifosi della Juventus vogliono sempre di più vedere una squadra che possa essere votata all’attacco, soprattutto perché questo è il reparto migliore di Madama. In un certo senso Allegri ha provato a soddisfarli nella trasferta di Parigi contro il Paris Saint Germain, dato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 8 settembre 2022) Arkadiuszsta cercando sempre di più di ottenere un ruolo importante dentro la Juve e giàil PSG la cosa è diventata evidente. La Juventus di questo inizio di stagione deve ancora trovare la quadra, dato che in questa prima parte di campionato c’è davvero grandissima confusione per quanto riguarda lo schema tattico, per questoha sorpreso davvero tantissimo vedereil Paris Saint Germain. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che i tifosi della Juventus vogliono sempre di più vedere una squadra che possavotata all’attacco, soprattutto perché questo è il reparto migliore di Madama. In un certo senso Allegri ha provato a soddisfarli nella trasferta di Parigiil Paris Saint Germain, dato ...

