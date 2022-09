Milano, il posto segreto dove poter ammirare i fenicotteri rosa in pieno centro: come arrivarci (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano è da tutti considerata una delle città più moderne dell’Italia. È la capitale della moda italiana dove ogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo arrivano per godere della Fashion Week. Non solo, da anni la città ospita il Salone del mobile e tanti altri eventi che risaltano la sua grandezza. Pochi, però, conoscono la Milano segreta, vale a dire una serie di posti sconosciuti e non turistici. Tra questi, c’è il mondo dei fenicotteri rosa: scopriamo tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:–Milano, l’altare che non c’è: incredibile illusione ottica nella chiesa a due passi dal Duomo Milano segreta, la via dei fenicotteri rosa: dov’è Lungo la strada verso Villa Necchi Campiglio tra le siepi e la facciata di Villa ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 settembre 2022)è da tutti considerata una delle città più moderne dell’Italia. È la capitale della moda italianaogni anno milioni di persone provenienti da tutto il mondo arrivano per godere della Fashion Week. Non solo, da anni la città ospita il Salone del mobile e tanti altri eventi che risaltano la sua grandezza. Pochi, però, conoscono lasegreta, vale a dire una serie di posti sconosciuti e non turistici. Tra questi, c’è il mondo dei: scopriamo tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:–, l’altare che non c’è: incredibile illusione ottica nella chiesa a due passi dal Duomosegreta, la via dei: dov’è Lungo la strada verso Villa Necchi Campiglio tra le siepi e la facciata di Villa ...

