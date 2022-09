Milan sui social – Krunic posta le foto del rinnovo: “Il sogno continua” (Di giovedì 8 settembre 2022) Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha postato sui social le foto scattate mentre firmava il rinnovo di contratto con il Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 settembre 2022) Rade, centrocampista rossonero, hato suilescattate mentre firmava ildi contratto con il

PianetaMilan : .@acmilan sui social – #Krunic posta le foto del rinnovo: “Il sogno continua” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Il messaggio di #Florenzi - PianetaMilan : .@acmilan , #Florenzi dopo l’intervento: “Sii un guerriero, non un pauroso” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - ProfidiAndrea : ?? Divock #Origi e Sergiño #Dest (Milan): sui titolari ci sono pochi dubbi ma occhio alle alternative, da non sottov… - DanieleBarrila : @AbrahamPhoe Non era da prendere, bisogna fare come fa il Milan, puntare sui giovani e cercare dei ragazzi, come ha… -