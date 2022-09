Milan | rinnovato l’accordo di partnership con Celly | il comunicato ufficiale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Attraverso un, l’ACha reso noto di averdicon, brand italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet.si conferma dunque Official Mobile Phone Accessories Partner. Di seguito la nota: “Nell’ambito del, i due brand, da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione ed esponenti di rilievo dello stile italiano nel mondo, lavoreranno fianco a fianco anche per lo sviluppo di accessori hi-tech che accompagneranno tutti gli appassionati di sport, tecnologia e design in ogni momento della loro giornata. Il rinnovo della, avviata con successo nell’estate 2021, rappresenta per...

la_rossonera : ?? Accordo rinnovato Milan, rinnovata la partnership: il comunicato ufficiale #SempreMilan #Milan @SempreMilanit - sportface2016 : #Milan, rinnovato l’accordo di partnership con #Celly - SempreMilanit : ?? Accordo rinnovato #SempreMilan #Milan - monfretto : @terribile76 @FasaniAndrea71 @Cuadrado L'hanno preso e gli hanno dato poteri sul mercato.Mi spiace ma quelli che so… - alsafar83 : @CalcioFinanza In Spagna hanno fatto 10 nuovi stadi in 10 anni e hanno rinnovato altri 10. In Italia si parla da 10… -

...ceffoni dal Napoli nel vetusto stadio San Paolo e ieri sera si è arreso (4 - 1) anche nel...00 John Millman - Emilio Nava 2 - 3 Visualizza US Open CALCIO - SERIE A 18:30 Sassuolo -0 - ...... che dopo sette anni non hacon il Paris Saint - Germain. Ultimo colpo, in prestito dal ... anche se in prima fila c'è l'Inter, insieme ale alla Roma, che potrebbe essere la sorpresa ...#ACMilan and Celly announce the extension of their partnership agreement: Celly will continue alongside the Club as Official Mobile Phone Accessories Partner https://t.co/VzpjozgpVm #SempreMilan pic ...In casa Milan, oltre agli impegni calcistici, c'è tempo anche per altro. Infatti, i rossoneri e Celly annunciano l'estensione del loro accordo di ...