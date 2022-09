Milan, Elliott contro Yonghong Li e Blue Skye: la situazione (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Milan è ormai ufficialmente passato dalle mani di Elliott a quelle di RedBird Capital, ma per l’ex proprietà rossonera il mese di settembre sarà un mese cruciale. Il fondo americano dovrà affrontare i reclami di Yonghong Li (ex presidente del Milan da cui ha escusso il club) e del fondo Blue Skye, che con Elliott deteneva una minoranza del club rossonero e che ha denunciato la vendita a RedBird. Elliott Yonghong Li Blue Skye La prima udienza è fissata al 13 settembre, in cui, al Tribunale di Milano, verrà esaminata la richiesta di Blue Skye di bloccare la cessione a RedBird, poiché quest’ultima trattativa, secondo quanto riporta la Gazzetta ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilè ormai ufficialmente passato dalle mani dia quelle di RedBird Capital, ma per l’ex proprietà rossonera il mese di settembre sarà un mese cruciale. Il fondo americano dovrà affrontare i reclami diLi (ex presidente delda cui ha escusso il club) e del fondo, che condeteneva una minoranza del club rossonero e che ha denunciato la vendita a RedBird.LiLa prima udienza è fissata al 13 settembre, in cui, al Tribunale dio, verrà esaminata la richiesta didi bloccare la cessione a RedBird, poiché quest’ultima trattativa, secondo quanto riporta la Gazzetta ...

