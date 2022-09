Milan, domani è il giorno di Tonali: il centrocampista rinnoverà il contratto (Di giovedì 8 settembre 2022) Sandro Tonali è pronto ad allungare il suo contratto con il Milan e domani firmerà il prolungamento coi rossoneri Sandro Tonali è pronto ad allungare il suo contratto con il Milan e domani firmerà il prolungamento coi rossoneri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista ex Brescia prolungherà fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Sandroè pronto ad allungare il suocon ilfirmerà il prolungamento coi rossoneri Sandroè pronto ad allungare il suocon ilfirmerà il prolungamento coi rossoneri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilex Brescia prolungherà fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | @acmilan: dopo #Krunic, domani rinnoverà anche Sandro #Tonali ??? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - AntoVitiello : ?? #Milan accordo trovato per #Dest in prestito con diritto a 20 mln Stipendio pagato dal club rossonero ??? Giocatore domani a Milano - CalcioNews24 : Domani il rinnovo di #Tonali con il #Milan ?? - SempreMilanit : ?? Domani il giorno #SempreMilan #Milan -