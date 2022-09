(Di giovedì 8 settembre 2022) Ladiha fatto il giro del web in men che non si dica: avete visto il top che ha indossato? Guardate con attenzione. L’ex velina bionda è tornata ad avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta le luci dei riflettori si sono accese su uno scatto che L'articolo, contopchemusica.it.

infoitcultura : Mikaela Neaze Silva, sotto la maglietta è scolpita -

CheMusica

Il bancone del tg satirico la vedrà per 4 edizioni consecutive insieme aSilva. A giugno del 2021 ha annunciato insieme ala volontà di lasciare il ruolo che per anni le ha ...Il 12 giugno 2021 annuncia insieme aSilva, la volontà di lasciare il ruolo di velina del tg satirico. Oggi la ballerina è molto amata ed è seguita sui social da oltre 800 mila follower. Mikaela Neaze Silva, con quel top lascia senza fiato | Foto virale Shaila Gatta è protagonista di un set fotografico da sogno. La ballerina ha fatto impazzire tutti i suoi fan con l'ultimo post pubblicato.Le immagini di Mikaela Neaze Silva sono diventate virali in men che non si dica: avete visto che addominali scolpiti Lo sa bene Mikaela Neaze Silva, che nel corso degli ultimi ha visto la sua… Leggi ...