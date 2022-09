Mihajlovic | la lettera di congedo ai tifosi del Bologna | “Ho dato tutto me stesso | non capisco l’esonero ma lo accetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Potevo fare ancora meglio? Forse. Home? Sì, senza il minimo dubbio”. Sinisasaluta così idelil giorno dopo essere stato esonerato. Dopo che dal 2019 sedeva sulla panchina di allenatore, si sente di poter “guardare tutti a testa alta e non rimproverarmi nulla”. L’ex tecnico non nasconde, però, di non essere d’accordo con le motivazioni dietro la decisione della dirigenza della squadra, arrivata dopo solo cinque giornate di campionato: “Nonquesto esonero. Lo, come un professionista deve fare, ma ritenevo la situazione assolutamente sotto controllo e migliorabile”., nella suaaidel...