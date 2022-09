Microsoft ha promesso Call of Duty su PlayStation per altri tre anni Per Sony l' offerta è inadeguata

Come riportato da GamesIndustry , secondo Jim Ryan " CEO di PlayStation "hadi mantenere Call of Duty su PlayStation per tre anni oltre l'attuale accordo tra Activision e Sony. In ...E, per lo meno, non hanulla nel Paese dove ai figli servono cinque generazioni ovvero ... "Meloni", gli fa eco Vincenzo Cosenza , Chief Marketing Officer di Boozole, exItalia e ...Microsoft desidera non descrivere l'acquisizione di Activision Blizzard come anticoncorrenziale, dal momento che è al vaglio dei governi ...L'autorità antitrust del Regno Unito ha chiesto informazioni a Microsoft e Activision Blizzard prima di avviare un'indagine approfondita.