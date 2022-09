Messa per i 60 anni del Concilio e canonizzazioni: il calendario delle celebrazioni del Papa (Di giovedì 8 settembre 2022) Città del Vaticano – Pubblicato il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco nei mesi di settembre, ottobre e novembre. I due eventi principali per il mese di settembre sono il viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre e la visita pastorale a Matera, in programma domenica 25 settembre, per la conclusione del 27mo Congresso eucaristico nazionale. Domenica 9 ottobre, Papa Francesco celebrerà in piazza San Pietro, alle 10:15, la Messa con la canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti. L’11 ottobre, memoria di San Giovanni XXIII, il Pontefice celebrerà alle 17 nella basilica di San Pietro una Messa nel 60mo anniversario dell’inizio del Concilio ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 8 settembre 2022) Città del Vaticano – Pubblicato ilpresiedute daFrancesco nei mesi di settembre, ottobre e novembre. I due eventi principali per il mese di settembre sono il viaggio apostolico in Kazakistan dal 13 al 15 settembre e la visita pastorale a Matera, in programma domenica 25 settembre, per la conclusione del 27mo Congresso eucaristico nazionale. Domenica 9 ottobre,Francesco celebrerà in piazza San Pietro, alle 10:15, lacon la canonizzazione dei beati GiovBattista Scalabrini e Artemide Zatti. L’11 ottobre, memoria di San GiovXXIII, il Pontefice celebrerà alle 17 nella basilica di San Pietro unanel 60moversario dell’inizio del...

