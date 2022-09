Mertens esulta al gol del Napoli contro il Liverpool | video (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella trionfante serata di Champions League del Napoli che ha travolto 4-1 il Liverpool è davvero commovente il tifo, la reazione di Dries Mertens sugli spalti al gol di Giovanni Simeone. Il belga, pur non giocando più da questa stagione con i partenopei dopo anni d'oro, dimostra così tutto il suo attaccamento alla maglia ed alla città Leggi su panorama (Di giovedì 8 settembre 2022) Nella trionfante serata di Champions League delche ha travolto 4-1 ilè davvero commovente il tifo, la reazione di Driessugli spalti al gol di Giovanni Simeone. Il belga, pur non giocando più da questa stagione con i partenopei dopo anni d'oro, dimostra così tutto il suo attaccamento alla maglia ed alla città

