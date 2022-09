Mélenchon a Roma rompe il silenzio attorno a Unione Popolare, finora bellamente ignorata (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è voluto l’arrivo a Roma di Jean-Luc Mélenchon, l’indiscusso leader della sinistra francese, per rompere finalmente l’inaudito e scandaloso manto di silenzio e disinformazione che i nostri pessimi media, coll’eccezione del Fatto e del manifesto, hanno steso attorno ad Unione Popolare, la coalizione di partiti e movimenti che rappresenta l’autentica novità di queste elezioni scialbe e balorde. Mentre il popolo bue viene invitati a votare per l’ennesima volta impresentabili personaggi che hanno fatto la rovina dell’Italia negli ultimi decenni, da Berlusconi alla stessa Meloni, da Salvini a Letta e sui media campeggiano in modo ossessivo e spropositato i leader del cosiddetto Centro, benedetti dalla Confindustria, i fratelli De Rege del Terzo Millennio Calenda e Renzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) C’è voluto l’arrivo adi Jean-Luc, l’indiscusso leader della sinistra francese, perre finalmente l’inaudito e scandaloso manto die disinformazione che i nostri pessimi media, coll’eccezione del Fatto e del manifesto, hanno stesoad, la coalizione di partiti e movimenti che rappresenta l’autentica novità di queste elezioni scialbe e balorde. Mentre il popolo bue viene invitati a votare per l’ennesima volta impresentabili personaggi che hanno fatto la rovina dell’Italia negli ultimi decenni, da Berlusconi alla stessa Meloni, da Salvini a Letta e sui media campeggiano in modo ossessivo e spropositato i leader del cosiddetto Centro, benedetti dalla Confindustria, i fratelli De Rege del Terzo Millennio Calenda e Renzi ...

