Mélenchon a Roma da De Magistris | “Unico che può portare la rottura necessaria” Insieme sulla tomba di Gramsci Sul M5s parole severe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono aper sostenere la candidatura dell’amico Luigi De, l’in grado dila”. Jean-Lucspiega così la sua due giorni nella capitale italiana, in cui si è confrontato e ha portato il proprio sostegno elettorale al leader di Unione popolare. Arrivato a bordo di una 500 nella giornata di ieri, il numero uno della sinistra radicale francese – rivelazione alle ultime elezioni francesi – ha subito esplicitato la comunanza di idee con De. “L’Italia è fortunata ad avere Unione popolare, altrimenti non rimarrebbe nessuno a resistere qua. Non posso dire che il vostro programma è il migliore, perché è uguale al mio”. La giornata disi è articolata ...