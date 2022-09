MD, ‘Sconti fino al 50%’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino (Di giovedì 8 settembre 2022) Sconti da MD in questo inizio di settembre con ribassi da non perdere anche fino al 50%! Tanti gli articoli in promozione dagli affettati, alla carne, fino ad arrivare ai prodotti per la casa. Le promozioni sono valide dal 5 al 18 settembre 2022. nuovo volantino MD settembre 2022 Vediamo qualche esempio. Yogurt greco a 0.65 centesimi, prosciutto cotto Praga a 2.39 euro, Break Manusol barrette a 0.79 centesimi. Oppure hamburger di pollo o tacchino a 1.99 euro, best burger a 1.95 euro, rucola o lattughino a 0.48 centesimi. The deteinato Viviland a 0.39 centesimi, frollini vivo meglio a 0.59 centesimi, funghi misti a 0.79 centesimi. E ancora: acqua di cocco a 0.99, vino spumante a 1.79, The verde a 0.44, dolcificante cucina e sapori a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Sconti da MD in questo inizio dicon ribassi da non perdere ancheal 50%! Tanti gli articoli in promozione dagli affettati, alla carne,ad arrivare ai prodotti per la casa. Le promozioni sono valide dal 5 al 182022.MD2022 Vediamo qualche esempio. Yogurt greco a 0.65 centesimi, prosciutto cotto Praga a 2.39 euro, Break Manusol barrette a 0.79 centesimi. Oppure hamburger di pollo o tacchino a 1.99 euro, best burger a 1.95 euro, rucola o lattughino a 0.48 centesimi. The deteinato Viviland a 0.39 centesimi, frollini vivo meglio a 0.59 centesimi, funghi misti a 0.79 centesimi. E ancora: acqua di cocco a 0.99, vino spumante a 1.79, The verde a 0.44, dolcificante cucina e sapori a ...

CorriereCitta : MD, ‘Sconti fino al 50%’ fino al 18 settembre: sfoglia il nuovo volantino - offertegdt : ?? BUSTINE PYN da oggi in superofferta, con sconti fino al 28% per i Bundle da 10 pacchetti... 280 BUSTINE GRATIS!… - offertegdt : ?? BUSTINE SAPPHIRE da oggi in superofferta, con sconti fino al 28% per i Bundle da 10 pacchetti... 280 BUSTINE GRAT… - BOfferte : ?? Più di 280 Prodotti Army Painter, fra Pennelli, colori Air, SpeedPaint, Warpaints, QuickShade, con sconti fino al… - scontomio : ?? Nuovi sconti Monclick: centinaia di offerte fino al 50% per il Back To School Puoi acquistare anche online! Sc… -