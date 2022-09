Mazda CX-60 | la prova de Il Fatto it – L’ibrido alla spina che convince – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Martijn ten Brink ha 49 anni ed è l’amministratore delegato diEurope da 14 mesi. Arriva dvendite e parla un ottimo italiano che è difficile da equivocare e che ha imparato nei due anni che ha trascorso nel Belpaese alle dipendenze di due diverse case automobilistiche. È un po’ insolito che sia il top manager in persona a presentare un modello come laCX-60, anche se è il primo plug-in del costruttore per cui lavora e se ha già fruttato 14.000 ordini in pochi mesi. E, soprattutto, che anticipi una futura piattaforma elettrica e allo stesso tempo annunci un nuovo motore a gasolio, per di più un sei cilindri da 3.3 litri. “Quando penso al futuro dei miei figli – dice – sostengo la scelta delle emissioni zero”. Secondo ten Brink è stato però commesso un “peccato originale”: “Imponendo la scelta elettrica sono state ...