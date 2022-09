Mauro Icardi passa al Galatasaray | ecco le condizioni richieste e ottenute da Wanda Nara ai turchi

(Di giovedì 8 settembre 2022) La telenovela sulla nuova squadra diha avuto un lieto fine. L’attaccante del Paris Saint Germain ha trovato un accordo con ile in queste ore sta volando con la famiglia in direzionea. Ma, una volta limato l’accordo tra i due club, a far parlare di sé, è ancora una volta. La showgirl avrebbe fattoben precise al club turco per dare il via libera all’ingaggio del suo assistito, nonché marito. LediSecondo quanto riferito dalla giornalista Pia Shaw nel programma argentino LAM, la showgirl avrebbe pretesto delle garanzie in vista di un eventuale trasferimento a Istanbul, ina. «Uno chef personale, scuole prestigiose per i figli, un hotel pagato ...

demarkesports : Mauro Emanuel Icardi Rivero ?? - webaslan : ??Mauro Icardi: 'Tic tac ?' - webaslan : Mauro Icardi ???? - alanthefrizz : RT @unfair_play: L'IMMAGINE DEL GIORNO *** Mauro Icardi arriva a Istanbul. #Icardi #Calciomercato #Galatasaray - Hakandemirr7 : RT @feyyazyigitdozu: Mauro Icardi ve Edis -

, Milot Rashica, Mathias Ross Jensen, Yusuf Demir e ora anche Juan Mata. Un quintetto di calciatori stellari per il Galatasaray, che chiude col botto il suo calciomercato. Come indicato ...Wanda Nara è pronta per seguirenella nuova avventura a Istanbul, ma la procuratrice chiede delle condizioni extra lusso al Galatasaray. Messe a tacere le voci di una imminente separazione tra Wanda Nara e,...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tifosi del Galatasaray in delirio per l'arrivo di Mauro Icardi a Istanbul, la macchina con all'interno l'attaccante argentino accerchiata da un vero e proprio bagno di folla. Il fatto che la Turchia a ...