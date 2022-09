Mattia Sorbi: come sta il giornalista italiano ferito in Ucraina (Di giovedì 8 settembre 2022) Il giornalista italiano Mattia Sorbi è rimasto ferito in Ucraina. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il giornalista “è rimasto coinvolto in un incidente”. Probabilmente si è trattato di un incidente avvenuto durante un conflitto a fuoco a Kherson. Il giornalista italiano Matteo Sorbi ferito in un conflitto Sorbi, che lavora come freelance, è stato ferito a Kherson ggiungendo che Sorbi “è stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilè rimastoin. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il“è rimasto coinvolto in un incidente”. Probabilmente si è trattato di un incidente avvenuto durante un conflitto a fuoco a Kherson. IlMatteoin un conflitto, che lavorafreelance, è statoa Kherson ggiungendo che“è stato, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ...

